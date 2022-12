State of Decay 3: The Coalition sta aiutando Undead Labs con lo sviluppo

The Coalition, il team di sviluppo di Gears of War 4 e Gears 5, sta aiutando Undead Labs nella realizzazione di State of Decay 3. Il terzo capitolo della saga survival a tema zombi è un gioco molto più grande e ambizioso rispetto ai primi due, che offre problematiche tecniche molto più ampie, difficili da affrontare per un team relativamente piccolo come Undead Labs.

A confermare la collaborazione è stato Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios. Se vogliamo è anche l'ennesima prova che sviluppare tripla A è un'impresa davvero complicata, che non si improvvisa dalla mattina alla sera.

Stando a Booty, The Coalition sta lavorando al lato tecnico di State of Decay 3 per renderlo competitivo dal punto di vista visivo. Non solo, perché stando alle sue parole, gli sviluppatori di Gears 5 stanno aiutando un po' tutti gli Xbox Game Studios, fornendo supporto per l'uso dell'Unreal Engine 5.

Non stupisce che sia così, considerando che The Coalition conosce in modo profondissimo il motore grafico di Epic Games, al punto che sta collaborando con lo studio di Fortnite proprio nella realizzazione di alcuni sistemi avanzati dell'engine, come svelato da entrambe le compagnie in più occasioni. Di fatto The Coalition è uno degli studi che meglio conosce l'Unreal Engine 5 in tutto il mondo.

La collaborazione tra Undead Labs e The Coalition era già emersa anche in passato, ma ora è stata ribadita da Booty. In fondo la crescita di tutti gli Xbox Game Studios passa anche da queste collaborazioni.