Chained Echoes: esce domani 8 dicembre 2022 il gioco di ruolo giapponese adorato dalla critica

Chained Echoes esce domani 8 dicembre 2022 e a guardare i voti delle recensioni pubblicate finora si tratta di un capolavoro che farà felici tutti gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi classici.

Attualmente ha una media voto di 91 su OpenCritic.org, con anche un perfect score. Le recensioni sono concordi nel considerarlo un tributo sorprendente al genere, con una grafica in pixel art eccezionale e un cast di personaggi interessante, per una storia davvero profonda.

Lyle carr di God is a Geek si spinge fino a definirlo uno dei migliori giochi dell'anno e in effetti, in questo momento è in terza posizione nella classifica globale del noto aggregatore di voti.

Se vogliamo Chained Echoes è un piccolo miracolo anche per un altro motivo: è stato sviluppato in sette anni da una sola persona, Mathias Linda, un tipo decisamente eccentrico che ha mangiato pizza per tutto il tempo dello sviluppo (a sua detta).

Vediamo un trailer di Chained Echoes:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco con le sue caratteristiche fondamentali:

Chained Echoes è un JRPG basato sulla trama in cui un gruppo di eroi viaggia nel vasto continente di Valandis per porre fine alla guerra tra i suoi tre regni.

Nel corso della loro avventura, attraverseranno una vasta gamma di paesaggi diversi, che vanno da altipiani spazzati dal vento e arcipelaghi esotici, a città sommerse e sotterranei dimenticati.

Prendi la tua spada, incanala la tua magia o sali a bordo del tuo Mech. Chained Echoes è un gioco di ruolo a 16 bit ispirato ai giochi di ruolo dell'epoca d'oro, ambientato in un mondo fantasy in cui i draghi sono comuni quanto le tute meccaniche pilotate.

Segui un gruppo di eroi mentre esplora una terra piena zeppa di personaggi affascinanti, paesaggi fantastici e nemici feroci.

Riuscirai a portare la pace in un continente in cui la guerra va avanti da generazioni e il tradimento è in agguato dietro ogni angolo?