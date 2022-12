Dwarf Fortress: sviluppatori celebrano il lancio del gioco su Steam

Dwarf Fortress è arrivato su Steam e una moltitudine di sviluppatori hanno deciso di celebrare l'evento rendendo omaggio al gioco sui social. In molti hanno ricordato come i loro giochi non sarebbero mai esistiti senza quello di Bay 12 Games.

Lo sbarco di Dwarf Fortress nel negozio di Valve è a suo modo un evento epocale, visto che stiamo parlando di un capolavoro unico capace di fare epoca nella sua versione gratuita con grafica testuale il cui sviluppo è iniziato ormai più di venti anni fa. Non per niente ha debuttato in prima posizione e attualmente è ancora nella top 10, per la sorpresa di quelli che non capiscono cosa possa esserci di bello in un titolo con la grafica così spartana.

Tom Pedalino di Introversion Software ha dichiarato candidamente su Twitter che: "Senza Dwarf Fortress non ci sarebbe mai stato Prison Achitect". A lui si è accodato l'account ufficiale di Terraria, che ha rincarato la dose affermando: "Questo gioco ha ispirato Terraria in così tanti modi che è lecito dire che non sarebbe mai esistito senza Dwarf Fortress." Un affermazione simile è arrivata dall'account di Caves of Qud, che ha sviluppato il concetto in maniera più ampia: "Dwarf Fortress è il gioco di simulazione più complesso che sia mai stato fatto e uno di quelli che mi ha influenzato di più. Profondità della simulazione, tono del design, stile visivo. Sono tutto fondativi del genere. Sono tutti dentro di me e in altre centinaia di giochi."

A loro si sono aggiunti molti altri account ufficiali e sviluppatori, che hanno così deciso di festeggiare questa pietra miliare, riconoscendogli un'influenza per il mondo dei videogiochi sconosciuta alla maggior parte dei videogiocatori.

Che dire? L'accoglienza ricevuta da Dwarf Fortress dovrebbe far capire la sua importanza, a prescindere che lo si conosca o meno. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di uno dei più grandi giochi di tutti i tempi.