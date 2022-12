Mondiali di Calcio 2022: pensavano di vedere le partite in streaming pirata, ma era FIFA 23

Alcuni canali YouTube hanno trovato un modo davvero originale per capitalizzare la febbre da Mondiali di Calcio 2022: trasmettere in streaming partite di FIFA 23 spacciandole per degli streaming pirata di quelle ufficiali.

Alcuni di questi video hanno raccolto decine, quando non centinaia di migliaia di visualizzazioni, ingannando soprattutto coloro che volevano vedere le partite in modo illegale. Del resto Google Trends, il vero dio di internet cui tutto è dovuto, ha sottolineato come la stringa "World Cup stream" sia ricercatissima. Interesse trovato, trappola piazzata.

Stando a un lettore della testata vietnamita VNExpress, uno di questi video è andato online verso l'inizio della competizione, facendo credere a molti che fosse soltanto uno streaming di bassa qualità. Quando però i volti dei giocatori sono stati inquadrati da vicino, molti hanno capito che si trattava di un videogioco usato per simulare le partite del mondiale.

Il canale YouTube Minute90Kplus ha pubblicato un gran numero di video e livestream di partite della Coppa del Mondo simulate in eFootball 2023 e FIFA 23. Uno degli stream ha raccolto più di 200.000 visualizzazioni. Il più popolare, di otto giorni fa, ne ha ottenute ben 277.000. Stando alle chat gli spettatori attivi erano comunque molto pochi. Molti semplicemente si saranno collegati e, capito che erano stati ingannati, sono andati via.

I canali che hanno pubblicato video con ricostruite virtualmente le partite dei mondiali di calcio sono moltissimi, tanti dei quali raccolti sotto l'hashtag #WorldCup2022. Non tutti hanno però finto di essere degli streaming, visto che riportano nel titolo tutte le informazioni su come sono stati realizzati.

Paradossalmente ci sono dei canali di grande successo che hanno applicato trucchi simili, come l'inglese Football Live, che ha più di 1,25 milioni di seguaci. Altri youtuber si sono filmati mentre guardavano le partite, mostrando solo le loro reazioni. Tutto regolare, insomma.