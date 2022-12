Kojima ha pubblicato un nuovo teaser per il suo gioco misterioso, forse Death Stranding 2

Dopo "Who", Where" e "How" è ora la volta di "Why". Di cosa stiamo parlando? Ma del nuovo teaser pubblicato da Hideo Kojima per anticipare l'annuncio del suo gioco misterioso, probabilmente Death Stranding 2, che dovrebbe essere presentato nel corso dei The Game Awards 2022.

Da notare che i tre profili visibili nell'immagine sembrano essere tutti femminili, mentre tornano i tre loghi di marchi fittizi mostrati qualche giorno fa.

Come già detto, le voci in merito puntano all'annuncio ufficiale di Death Stranding 2, anche se a questo punto niente può essere garantito al 100%. Kojima Productions sta infatti lavorando anche a un gioco solo cloud per Xbox, conosciuto come Overdose, di cui si sa poco o nulla.

Comunque sia non manca molto per saperne di più, visto che i The Game Awards 2022 si svolgeranno domani notte.