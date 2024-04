Il mercato console ha raggiunto l'apice nel 2008 ma le nuove generazioni guardano altrove

Le attuali strategie

Come sappiamo, gli attuali problemi dell'industria hanno generato mancanza di margini e vendite in declino, e pare che una soluzione comune sia proprio quella di adottare una strategia multipiattaforma più o meno aggressiva.

Nel caso di Sony ciò si tradurrà in una valorizzazione del mercato PC e in una riorganizzazione delle pipeline produttive per fare in modo che i giochi first party possano godere di un lancio in contemporanea su PS5 e Steam, mentre nel caso di Microsoft l'idea è di portare una selezione di esclusive sulle console della concorrenza.

Allo stato attuale, Nintendo sembra l'unica a non avere problemi nel ribadire il suo tradizionale modello di business, forte degli straordinari numeri di Switch e dei suoi giochi, nonché del chiacchierato lancio della sua prossima console nel 2025.