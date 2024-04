Call of Duty: Vanguard ha venduto 30 milioni di copie, rivela un ex di Activision

Call of Duty: Vanguard ha totalizzato vendite per ben 30 milioni di copie: lo ha rivelato Brian Hong, ex social media strategist di Activision per il gioco in questione, inserendo il dato nel proprio curriculum su LinkedIn.

La notizia non può che sorprendere, se consideriamo che i risultati di Call of Duty: Vanguard sono stati inferiori alle aspettative di Activision Blizzard, e anche sul piano della critica l'episodio ambientato durante la seconda guerra mondiale non ha ricevuto un'accoglienza entusiasmante.

Nello specifico, il publisher ha immaginato che il problema fosse l'ambientazione, che ai tempi non aveva coinvolto più di tanto l'ampia community degli appassionati della serie, nonché una generale mancanza di novità.