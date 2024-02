Giochi Xbox su PS5 e Nintendo Switch? Per un'analista questa strategia ha un grosso potenziale

Anche Mat Piscatella, noto analista della compagnia Circana, ha voluto dire la sua sulla fuga di notizie riguardante la probabile nuova strategia multipiattaforma di Xbox, che presto potrebbe portare titoli first party come Starfield o Hi-Fi Rush su PS5 e Nintendo Switch (immaginiamo soprattutto su Nintendo Switch 2). Per Piscatella la mossa di Microsoft ha un grandissimo potenziale. Non è detto che funzioni, ma segnerebbe un'apertura significativa del mercato.

Piscatella: "Offrire un ecosistema che consente di giocare la maggior parte dei giochi su più apparecchi è una strategia che ha moltissimo potenziale. Non c'è la sicurezza che funzioni, ma non siamo più a metà degli anni 2.000. Non è più una questione di scatole."