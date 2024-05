The Witcher, una foto rivela il look di Liam Hemsworth nella serie Netflix

Liam Hemsworth avrà un look diverso da quello di Henry Cavill nella serie televisiva di The Witcher prodotta da Netflix: lo rivela una foto scattata sul set dello show a una controfigura dell'attore, Joel Adrian, che indossa un completo inedito.

Si tratta in questo caso di una giacca nera aperta sul petto, dotata di borchie e protezioni per gli avambracci: alcuni elementi simili a quelli presenti in una delle armature di Gerald in The Witcher 3: Wild Hunt.

Come ricorderete, di recente Freya Allan ha commentato il passaggio da Henry Cavill a Liam Hemsworth in The Witcher, dicendo che è stato meno traumatico di quanto pensasse e che alla fine le scelte effettuate dalla produzione si sono rivelate ottime, nonostante tutto.