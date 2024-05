PlayStation e LEGO: una nuova collaborazione basata su una serie famosa, per un rumor

PlayStation e LEGO hanno dato vita a una nuova collaborazione legata a una serie first party Sony molto famosa: lo riferisce un leaker ritenuto attendibile, pur senza specificare di che progetto si tratti esattamente.

Come probabilmente ricorderete, qualche tempo fa è stato annunciato il set LEGO ufficiale di Horizon Forbidden West con Aloy e un Collolungo, ed esiste la concreta possibilità che anche questa nuova collaborazione ruoti attorno a un set.

Sarà un altro franchise PlayStation la base di partenza oppure Sony e LEGO insisteranno sul mondo di Horizon? E se invece dietro questo rumor si celasse qualcosa di diverso, ad esempio un gioco in esclusiva PS5?

La fonte del rumor sostiene che un annuncio è imminente, dunque non dovremo attendere molto per scoprire come stanno le cose. Voi che ne pensate?