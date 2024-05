Pragmata: possibili dettagli sulla storia del gioco da un noto leaker

Di Pragmata si sono praticamente perse le tracce da tempo, e in assenza di comunicazioni da parte di Capcom ci rivolgiamo alle voci di corridoio per cercare di carpire qualche informazione su questo affascinante ma ancora largamente misterioso progetto, in particolare per quanto riguarda i dettagli della storia.

A riferirli è Dusk Golem, leaker che ha un curriculum piuttosto altalenante ma che ha dimostrato di avere dei possibili collegamenti con Capcom, considerando che le anticipazioni precedenti sui titoli della compagnia in questione si sono dimostrate spesso corrette, dunque anche in questo caso lo prendiamo in considerazione.

L'intervento di Dusk Golem su Pragmata

A quanto pare, si tratterebbe di una storia fantascientifica su due robot che si sono ritrovati bloccati sulla luna, in seguito a un tentativo fallito di colonizzare il satellite da parte degli umani.

"Pragmata racconta di due robot che vivono sulla luna, in seguito a un tentativo fallito di colonizzare il satellite che è stato poi abbandonato dagli umani", si legge nei messaggi pubblicati da Dusk Golem su X.