Perfect Dark sarà forse all'Xbox Showcase di giugno, sarebbe in buone condizioni, per un altro leaker

Informazioni discordanti arrivano dalle voci di corridoio su Perfect Dark, con un altro leaker che riferirebbe cose praticamente opposte rispetto a quanto emerso in precedenza, con il gioco che sarebbe in buone condizioni e potrebbe essere anche mostrato all'Xbox Games Showcase di giugno.

Questa volta le informazioni arrivano da Nate the Hate, altro presunto insider che, a dire il vero, ha un curriculum non molto affidabile ma che nonostante tutto rientra spesso nelle voci di corridoio della community videoludica, in questo caso parlando del gioco di The Initiative e Crystal Dynamics.

In base a quanto riferito dal personaggio in questione, sembra che le informazioni riportate in precedenza sul fatto che Perfect Dark non sia un buone condizioni sarebbero più datate, e la situazione sia invece migliorata nettamente più di recente.