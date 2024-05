OpenAI è pronta a sfidare Google: il motore di ricerca basato sull'IA potrebbe essere annunciato lunedì

Infatti, pare sia il prossimo lunedì la data fissata per il lancio del nuovo motore di ricerca basato su ChatGPT , un gesto che potrebbe essere facilmente scambiato come un affronto, considerando che avverrebbe proprio il giorno prima dell'annuale conferenza I/O di Google rivolta agli sviluppatori.

Senza troppe preoccupazioni

OpenAI potrebbe cercare di spodestare Google nel campo delle ricerche online

Queste segnalazioni, che arrivano quasi a prefigurare la fine di un'epoca, o almeno a mettere in discussione la predominanza di Google nel campo delle ricerche, aprono tuttavia varchi incerti.

Gli scenari in cui l'intelligenza artificiale riesce ad assumere i compiti solitamente affidati ad altre entità rimangono ancora limitati: attualmente, i chatbot presentano soprattutto carenze nell'accuratezza nel restituire informazioni.

Ricercare l'esattezza nei risultati in tempo reale, allo stato attuale, sarebbe poco realistico, come manifestato anche dai tentativi perpetrati da alcuni plug-in di OpenAI in ChatGPT, poi prontamente ritirati.

Soprattutto, sarebbe anomalo aspettarsi un certo tipo di risultati senza considerare una rielaborazione significativa dei protocolli di ricerca.

Google ha comunque risposto con prontezza alle dichiarazioni riportate, con il capo delle ricerche Prabhakar Raghavan che ha dichiarato: "Non possiamo aspettarci rose e fiori per sempre. Se c'è una chiara realtà di mercato presente, dobbiamo reagire più rapidamente, come fanno gli atleti", come riportato da CNBC.

Per mantenere la fiducia costruita nel corso degli anni con gli utenti, Raghavan ha riconosciuto l'importanza di considerare i nuovi strumenti che vengono sviluppati, sottolineando comunque che attualmente Google rimane la principale fonte a cui si rivolge l'utenza del web quando cerca informazioni.