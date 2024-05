PS5: ex-Deviation Games potrebbero essere passati a Sony in un nuovo studio

Sembra che alcuni membri del team siano comunque rimasti con Sony, anzi siano proprio passati all'interno della compagnia, in base a quanto riferito: l'ex-technical director di Deviation Games, Micheal Anthony, ha infatti riferito di aver sentito che vari ex-membri del team hanno costituito un nuovo studio presso Sony.

Come abbiamo visto, Deviation Games sembra sia stata chiusa senza praticamente alcuna comunicazione ufficiale nei mesi scorsi, nonostante il team fosse stato molto pubblicizzato all'epoca della sua fondazione anche da Sony PlayStation, vista l'importante collaborazione che li caratterizzava.

Alcuni membri del team Deviation Games potrebbero essere passati a Sony dopo la chiusura dello studio, per costituire un nuovo team interno ai PlayStation Studios e lavorare su un gioco per PS5 , in base a quanto sembra emergere da alcuni messaggi da parte di addetti ai lavori.

Da Deviation Games a PlayStation Studios?

Il post di Michael Anthony sugli sviluppatori di Deviation

Questo misterioso nuovo studio fondato da ex-membri di Deviation Games starebbe lavorando a una nuova proprietà intellettuale per PS5, e il team sarebbe formato da alcuni degli elementi migliori dello studio ormai chiuso, ma non è chiaro se il progetto sia praticamente lo stesso di prima.

Come forse ricorderete, Deviation Games era un team fondato da Jason Blundel, un veterano di Activision che ha lavorato a lungo sulla serie Call of Duty, con l'intenzione di creare nuove esperienze nell'ambito degli sparatutto in prima persona.

L'idea annunciata era proprio creare un nuovo grande gioco nell'ambito degli FPS in esclusiva su PS5, cosa che era stata molto pubblicizzata da Sony prima del lancio della console, ma il titolo in questione non è mai stato mostrato al pubblico.

Successivamente, a distanza di anni, Deviation Games sembra essere stata chiusa ma senza nessuna comunicazione al riguardo. Se la ricostruzione di Anthony è corretta, il team sarebbe stato chiuso e smembrato, con parte degli sviluppatori che sarebbero confluiti all'interno di Sony PlayStation per formare un nuovo studio, ma non è chiaro se il progetto in sviluppo sia lo stesso portato avanti da Deviation.