ByteDance difende TikTok: appello contro la normativa che vieta l'app negli Stati Uniti

La firma del presidente Biden il mese scorso sembra non aver raggiunto gli effetti risolutivi sperati, o almeno così sembrano indicare le reazioni dalla Cina.

Nonostante le restrizioni imposte dalla legislazione negli Stati Uniti, il CEO di TikTok aveva già promesso ferma opposizione. Adesso, la controversia sulla piattaforma si arricchisce di nuovi sviluppi: ByteDance, l'azienda madre, ha avviato azioni legali contro il governo degli Stati Uniti, portando la questione davanti alla giustizia.

Attraverso un appello presentato presso un tribunale statunitense, la difesa di ByteDance ha reagito alla legge che impone la vendita delle sue azioni entro gennaio 2025 minacciando altrimenti il divieto definitivo dell'app.

Il documento legale presentato enfatizza l'importanza cruciale di TikTok come piattaforma per l'espressione e l'interazione sicura di 170 milioni di utenti americani, contestando come discriminatoria e ingiustificata la decisione del Congresso di vietarla.