Paper Mario: Il Portale Millenario è un ottimo remake ma i 30 fps pesano, per Digital Foundry

Paper Mario: Il Portale Millenario è stato analizzato da Digital Foundry, che ha sottolineato i tanti aspetti positivi di un ottimo remake, sebbene la questione dei 30 fps finisca inevitabilmente per pesare sul risultato finale.

Alcuni giorni fa un game designer ha spiegato perché Paper Mario: Il Portale Millenario gira a 30 fps anziché a 60 come l'originale per GameCube, e in effetti sul fronte della qualità visiva e dell'effettistica gli sviluppatori hanno provato davvero a spingere l'hardware di Nintendo Switch.

Fra geometrie completamente ricostruite, elementi dell'interfaccia rielaborati, screen space reflection, occlusione ambientale e sprite che originariamente erano bidimensionali ma nel remake risultano in 3D, la quantità di dettagli su schermo è aumentata in maniera sostanziale.

Per quanto concerne la risoluzione, Paper Mario: Il Portale Millenario gira a 1600 x 900 pixel in modalità docked, che diventano 1138 x 640 in modalità portatile, con un uso limitato dell'antialiasing che dà vita a qualche artefatto e scalettatura.