Gears 6: presto l'annuncio ufficiale da Microsoft? L'attore di JD Fenix sembra suggerirlo

A inizio mese il giornalista e insider videoludico Jeff Grubb aveva indicato il mese di giugno per la presentazione in pompa magna del prossimo capitolo della Gears of War , con il pensiero che va subito all' Xbox Games Showcase confermato per lo stesso mese. Sono passati ben cinque anni dall'ultimo capitolo della serie, quindi l'ipotesi di un annuncio sulla vetrina verdecrociata più in vista dell'anno sembra quantomeno plausibile.

Nota: il post di McIntyre include degli SPOILER sul finale di Gears 5 , quindi vi sconsigliamo di proseguire la lettura se ancora non avete portato a termine il titolo in questione.

L'attore Liam McIntyre , che ha interpretato JD Fenix in Gears of War 4 e Gears 5, con un post su X ha suggerito che Gears 6 verrà annunciato ufficialmente a giugno , in linea con le voci di corridoio delle ultime settimane.

Il messaggio di McIntyre (Spoiler sul finale di Gears 5)

JD Fenix in Gears 5

Alla domanda se la morte di JD Fenix alla fine di Gears of War 5 è canonica o meno (al suo posto può morire Del, in base alle scelte del giocatore), McIntyre ha affermato di "non averne idea", ma che crede che "The Coalition ci dirà tutto a giugno".

Chiaramente non prendete il tutto come una conferma ufficiale, visto che l'attore potrebbe non essere a conoscenza dei piani di Microsoft.

In ogni caso, non dovremo attendere a lungo per scoprire se effettivamente bolle qualcosa in pentola. Come accennato in precedenza è in programma un nuovo Xbox Games Showcase a stretto giro, con le fonti di The Verge che hanno suggerito la data del 9 giugno e il possibile annuncio di un nuovo Call of Duty e novità sulle esclusive maggiori di Xbox in arrivo nel 2024, da Microsoft Flight Simulator 2024 a Indiana Jones e l'Antico cerchio.