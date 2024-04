Dragon's Dogma 2: disponibile l'aggiornamento del 25 aprile, ecco le novità

Capcom ha pubblicato la patch 1.1 di Dragon's Dogma 2 su tutte le piattaforme. Come promesso nei giorni scorsi dalla compagnia, l'aggiornamento mira a risolvere alcuni problemi legati alle Pedine e altre dinamiche di gioco.

Tra le modifiche troviamo quelle fatte alla meccanica della Peste Draconica. In particolare, la frequenza di contagio è stata ridotta e ora i segni di una Pedina infetta sono molto più evidenti. Ad esempio, il bagliore rosso negli occhi di un alleato colpito da questa malattia sarà più facile da vedere.

Sempre rimanendo nell'ambito delle Pedine, sono stati ritoccati alcuni dei loro comportamenti in battaglia e durante l'esplorazione, nonché i loro dialoghi. Ad esempio è stato risolto il fastidioso problema per cui a volte le Pedine si "dimenticano" di fare da guida al giocatore dopo essersi offerte di farlo, è stata ridotta la frequenza di alcune linee di dialogo la probabilità che cadano erroneamente dai dirupi e reso più efficiente il loro supporto al giocatore quando si utilizza il comando "Aiuto!" in battaglia.

Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi che potevano causare dei blocchi nella progressione o chiusure improvvise delle missioni e un altro che portava all'arresto del giocatore da parte delle guardie nel caso si affrontassero dei mostri all'interno delle città.

Come anticipato nei giorni scorsi, purtroppo l'update di oggi non apporta nessuna miglioria al comparto grafico di Dragon's Dogma 2 su console e PC (almeno stando alle note ufficiali), con i giocatori dunque in attesa della risoluzione dei problemi legati alle performance e il carico di lavoro sulla CPU che dovranno pazientare ulteriormente. Si spera non troppo a lungo.