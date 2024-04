PS5 e Xbox snobbate dai Gen Z in Giappone: si gioca soprattutto su mobile, per un sondaggio

Si intendono come "Gen Z" i nati dal 1995 al 2010, dunque un pubblico piuttosto giovane ma non giovanissimo, che altrove costituisce una parte importante dell'utenza console standard, ma evidentemente non in Giappone.

Secondo un sondaggio pubblicato tempo fa da Shibuya109 Entertainment, ma recuperato ora dalla stampa occidentale, sembra che gli appartenenti alla Generazione Z in Giappone siano ben poco interessati alle console tradizionali e in particolare a PS5 e Xbox Series X|S , con la stragrande maggioranza di questi impegnata quotidianamente su giochi mobile .

Nintendo Switch e PC ben sopra PlayStation e Xbox

PS5 e Xbox Series X

Si tratta dunque di un pubblico decisamente attivo sul fronte videoludico, solo che non sembra essere interessato alle console tradizionali "high end" e domestiche, per così dire: in sostanza, PlayStation e Xbox non risultano tra le piattaforme di preferenza, con il solo Nintendo Switch a comparire con una certa consistenza, seguito dal PC, ma su tutto dominano le piattaforme mobile.

Ecco i risultati del sondaggio su quale piattaforma viene utilizzata maggiormente per giocare dalla Generazione Z in Giappone:

Mobile 94.7%

Nintendo Switch 38.5%

PC 33.2%

Tablet (26.5%)

DS (12.2%)

Non si tratta di percentuali calcolate su un intero, ovvero la loro somma non fa 100%, in quanto derivano da possibili scelte multiple proposte agli utenti.

Da quanto emerge, sembra che anche Nintendo DS, che nel 2023 era già praticamente pensionato, risulta più popolare di PS5 e Xbox Series X|S. Secondo alcuni commentatori, la cosa si spiega anche con la spesa maggiore che richiedono tali console, ma questo non spiegherebbe comunque la presenza di Nintendo Switch in una posizione così elevata rispetto alle altre console.

In ogni caso, anche quelli che sono considerati "hardcore gamer" tra coloro che hanno preso parte al sondaggio, o quantomeno giocatori tradizionali, sembrano puntare più su PC e Nintendo Switch rispetto alle altre piattaforme. Sembra inoltre che, per i membri della Generazione Z in Giappone, i giochi free-to-play e i titoli di dimensioni minori come produzione siano decisamente più popolari dei classici tripla A per console.