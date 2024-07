Super Mario 64 diventa un multiplayer co-op a 16 giocatori con Peach, Yoshi e altri giocabili, via mod

A questo punto, il progetto si è ampliato e perfezionato in maniera notevole, e l'ultima evoluzione è arrivata a introdurre 16 giocatori come massimo, in una modalità cooperativa alquanto caotica ma decisamente divertente.

Il progetto si chiama Super Mario 64 Co-Op Deluxe e ha anche un sito ufficiale , dal quale è possibile trarre tutte le informazioni del caso. È partito più di 10 anni fa nelle sue prime accezioni, quando i primi hack della rom originale per Nintendo 64 iniziarono a introdurre le modalità multiplayer in Super Mario 64.

Super Mario 64 continua ad essere una sorta di banco prova per sperimentazioni videoludiche a partire dal solidissimo gameplay del classico Nintendo, come dimostra ancora questa nuova mod che introduce nel gioco il multiplayer cooperativo a 16 giocatori , che consente di utilizzare una grande quantità di personaggi giocabili.

Tanti personaggi giocabili aggiuntivi

La mod consente anche di utilizzare alcuni personaggi che non erano previsti come giocabili nella versione originale del gioco, come visibile anche nel video di presentazione.

Oltre al solito Mario, i giocatori aggiuntivi possono interpretare Luigi, Yoshi, Wario, Waluigi, Toad, Peach, Daisy e Toadette, tra gli altri.

La cosa particolare è poi che ognuno di questi personaggi ha animazioni e caratteristiche particolari che possono influenzare parzialmente il gameplay, come la possibilità di planare data a Peach o il doppio salto di Daisy.

Cone questo nuovo aggiornamento, Super Mario 64 Co-Op Deluxe ha raggiunto la versione 1.0 e prosegue il suo cammino, salvo possibili ripercussioni da parte di Nintendo. In ogni caso, continuano i vari progetti amatoriali basato sul titolo in questione, come possiamo vedere.

Nei giorni scorsi avevamo visto la conversione del gioco su Game Boy Advance, mentre in precedenza era stato il turno di una modifica in stile Super Mario Maker con Mario Builder 64.