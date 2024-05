Super Mario 64 diventa come Super Mario Maker grazie alla mod Mario Builder 64

Super Mario 64 è stato graziato da una mod davvero eccezionale, che consente di creare livelli personalizzati, trasformandolo in una specie di Super Mario Maker. Si chiama Mario Builder 64 ed è la realizzazione dei sogni di moltissime persone, rimaste legate al classico per Nintendo 64 per tutti questi anni.

La mod è stata sviluppata dai modder Rovertronic e Arthurtilly e consente non solo di creare livelli, ma anche di scambiarli con gli altri giocatori. Quindi già da ora potete scaricarla, installarla e darvi alla pazza gioia con i livelli inediti già disponibili, alcuni davvero ben fatti.