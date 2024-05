MultiVersus, il nuovo trailer cinematografico presenta due nuovi personaggi

Il trailer mostra i vari personaggi che si scontrano l'uno contro l'altro mentre l'azione ci porta in varie ambientazioni legate al videogioco.

Oltre a Jason e all'Agente Smith, questo trailer cinematografico mostra una serie di celebri eroi e cattivi provenienti dalle saghe di Warner Bros. , tra cui Wonder Woman e Joker (DC), Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny e Marvin il marziano (Looney Tunes), il Gigante di ferro (Il Gigante di Ferro), Rick Sanchez (Rick and Morty), Ciuffo bianco (Gremlins) e Finn l'umano e Cake la gatta, una variante di Jake il cane (tutti provenienti da Adventure Time).

Il picchiaduro free-to-play MultiVersus ha confermato due nuovi personaggi con un nuovo trailer: Jason Voorhees di Venerdì 13 e dell'Agente Smith di The Matrix .

Quando sarà disponibile e che personaggi includerà MultiVersus

Joker siete sul Trono di Spade con a fianco Jason e l'Agente Smith

MultiVersus arriverà il 28 maggio, compatibile con il cross-platform e cross-progression per PC (Steam ed Epic), PlayStation 5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.

L'elenco dei personaggi disponibili al lancio comprende Jason Voorhees, Batman, Superman, Wonder Woman e Joker della DC Comics, Finn e Jake di Adventure Time, Gizmo e Ciuffo bianco dei Gremlins, Bugs Bunny, Marvin il Marziano e Taz dei Looney Tunes, LeBron James di Space Jam, Arya Stark de Il Trono di Spade, Shaggy e Velma di Scooby-Doo (ma non Scooby-Doo stesso), Rick e Morty di Rick and Morty, il Gigante di Ferro de Il Gigante di Ferro e Tom e Jerry. Include anche Rendog, una creatura originale del videogioco.

Potete vedere infine il trailer del Joker in MultiVersus.