Italian Video Game Awards 2024: ecco tutti i vincitori nelle varie categorie

L'evento First Playable 2024 ha accolto, come da tradizione, anche la serata degli Italian Video Game Awards 2024, ovvero i più prestigiosi premi in ambito videoludico per quanto riguarda l'Italia, e vediamo qui sotto tutti i vincitori nelle varie categorie che sono stati premiati nella serata.

All'interno della cornice del cinema La Compagnia di Firenze, Pierpaolo Greco e Giordana Moroni hanno presentato l'evento, con Multiplayer.it come media partner. Tra varie presentazioni, che hanno visto andare in scena anche un trailer di On Your Tail di Memorable Games e City 20 di Untold Games, grandi protagonisti sono stati ovviamente gli award assegnati.

Si segnala in particolare l'ambito premio di Miglior Gioco Italiano che è andato quest'anno a Mediterranea Inferno da parte di Eyeguys e Santa Ragione, ma vediamo dunque l'elenco completo dei vincitori.