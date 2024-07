Dragon Ball: Sparking! Zero ha i classici quick time event: i fan temono per l'incolumità dei controller

Sembra proprio che Dragon Ball: Sparking! Zero sia destinato a rievocare i fasti di Budokai Tenkaichi, nel bene e nel male: tra le tante caratteristiche positive che questo comporta, ci sono anche alcuni elementi più dubbi, e tra questi sembra esserci il ritorno delle fasi in stile quick time event che fanno già temere i fan per l'incolumità dei controller, considerando i precedenti.

I "clash", ovvero gli scontri fra super mosse dei personaggi impegnati in combattimenti, saranno infatti riproposti anche Dragon Ball: Sparking! Zero come nella tradizione della vecchia serie di picchiaduro sulla medesima licenza: in queste fasi, per superare in potenza l'avversario, è richiesta l'esecuzione di alcune manovre in rapida sequenza.

Si tratta di veri e propri QTE classici, nei quali dobbiamo premere tasti o ruotare gli stick molto velocemente e notoriamente anche con una certa foga, presi in mezzo alla furia degli scontri.