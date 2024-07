Sony non bloccherà al produzione di giochi e film su Blu-ray, i tagli riguardano altri supporti

In base a quanto riferito da alcuni report successivi alle prime informazioni trapelate, sembra che i tagli decisi da Sony sulla produzione di supporti ottici non siano destinati a colpire i Blu-ray di grado commerciale come giochi e film su disco, bensì soprattutto i supporti registrabili.

Si tratta sempre di prodotti rivolti al pubblico, dunque la questione riguarda comunque gli utenti a un certo livello, ma al momento la manovra di Sony non sembra riguardare giochi e film in Blu-ray, dunque è ancora presto per pensare a una svolta drastica in questo ambiti, sebbene una transizione verso il digitale sia chiaramente già in corso da anni.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, Sony sarebbe in procinto di licenziare 250 dipendenti che lavorano nella base produttiva di Tagajo, nella prefettura di Miyagi, in uno stabilimento che ospita 670 persone ed è specializzato nella produzione di supporto ottici.