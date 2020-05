Serious Sam 4, l’anteprima

Serious Sam 4 ha ancora degli aspetti misteriosi, anche se il nuovo materiale mostrato dallo studio di sviluppo Croteam negli scorsi giorni ha lasciato intravedere una piccola verità, ossia che sembra essere esattamente il gioco che molti speravano che fosse: uno sparatutto velocissimo in cui affrontare decine, quando non centinaia, di nemici contemporaneamente, dando vita a delle sparatorie adrenaliniche in degli spazi molto ampi. È ciò che sono stati i primi Serious Sam e che è stato il terzo capitolo, con la parentesi del secondo, volutamente imbastardito e rallentato per non opprimere i giocatori dell'ultima ora.

Serious Sam 4 è anche un gioco graficamente moderno che mostra un livello di dettaglio invidiabile, in particolare nei nemici, mai così minacciosi e aggressivi nell'aspetto, quanto caciaroni nel loro attaccare senza sosta con armi di potenza improbabile. Video e immagini sembrano volerci dire: Serious Sam è tornato ed è proprio come lo ricordavate, solo più bello.