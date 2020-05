Warhammer 40.000: Mechanicus, svelato il mese d'uscita delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Kasedo Games ha svelato il mese di uscita delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch dello strategico a turni Warhammer 40.000: Mechanicus: luglio 2020. Il gioco è già disponibile da tempo per PC.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Per la prima volta su console, prendi il controllo di una serie di forze di Adeptus Mechanicus mentre guidi i tuoi Sacerdoti e le tue truppe tecnologiche in una missione tattica per salvare antiche tecnologie dalle misteriose tombe del pianeta Silva Tenebris.

Il combattimento strategico altamente coinvolgente di Mechanicus è combinato con una storia avvincente scritta dall'autore della Black Library, Ben Counter, appositamente creata per adattarsi alla personalità della fazione Adeptus Mechanicus.

Oltre al gioco base, l'edizione console di Warhammer 40,000: Mechanicus include il DLC 'Heretek' in cui potrai scoprire per la prima volta il lato oscuro della fazione di Adeptus Mechanicus. Combatti nemici terribilmente familiari in una schiera di heretek Tech-Priests in cinque nuove missioni usando nuove discipline, truppe e potenza di fuoco sbloccabile. La versione per console include anche lo speciale contenuto della Omnissiah Edition che prevede la colonna sonora atmosferica, il racconto "Deus Ex Mechanicus" di Andy Chambers, lo straordinario artbook digitale e l'arma da mischia Arc Scourge.

Vediamo infine qualche immagine di Warhammer 40.000: Mechanicus per console: