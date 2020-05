Serious Sam 4, alcuni giocatori si lamentano perché l'arpia non mostra più le tette

Una delle polemiche più futili del secolo sta coinvolgendo Serious Sam 4. Lo shooter in prima persona è famoso per il suo stile esagerato e scanzonato, forse per questo alcuni giocatori si sentono giustificati a dare sfogo ai loro istinti più bassi. Alcuni di questi, infatti, si sono lamentati perché l'arpia non mostrerà più le tette.

Il nuovo design, infatti, si concentra più sull'aspetto esteriore di questo temibile nemico che sul mostrare il suo petto. Una cosa che, però, deve aver infastidito qualcuno: "ero così esaltato per il gioco, poi ho visto questo" e l'utente CoolNatureBoy ha postato due video nel quale si può vedere l'arpia nuda e poi coperta. Non contento si è chiesto se il team avesse subito pressioni per censurare il personaggio.

La discussione è degenerata velocemente, cosa che ha persino costretto gli sviluppatori ad intervenire. Prima con un "ci sono posti migliori dei videogiochi per vedere un paio di gazoongas", poi con una risposta decisamente più seria e strutturata: "E chi ha detto censura? Ho detto che è stata una scelta di design che non ha nulla a che fare con mostrare o non mostrare delle tette. Io penso che l'artista che ha creato il personaggio fosse più soddisfatto di questa versione. Oltretutto anche la versione iniziale dell'arpia non mostrava completamente il seno."

"Capisco che queste cose possano interessare a qualcuno," ha continuato un membro di Croteam, "ma i cambi di design sono all'ordine del giorno, basta guardare lo scorpione o il Khnum. Questo lavoro funziona in questo modo."

"Alla fine, credo, spero che questo post non diventi un luogo nel quale combattere e lottare, per questo non lo chiudo. È divertente leggere opinioni differenti e le vostre risposte appassionate."

E ha chiuso con un "Pace e amore. Tette o meno".

Cosa ne pensate? Vi sembra un argomento sul quale vale la pena discutere? O vi sentite privati delle tette dell'Arpia?