PS5, la demo di Unreal Engine 5 gira meglio su PC? Cerchiamo di fare chiarezza

La demo di Unreal Engine 5 mostrata in azione su PS5 gira in realtà meglio su PC? La notizia, spuntata alcuni giorni fa, ha fatto molto discutere e scatenato le inevitabili polemiche, specie perché il PC in questione sarebbe in realtà un laptop.

Dopo la smentita di Tim Sweeney sembrava che la discussione fosse chiusa, ma a quanto pare il fondatore di Epic Games ha fatto confusione, credendo che la prova di quanto dichiarato da alcuni utenti su Twitter fosse rappresentata da un semplice video della demo fatto girare appunto su di un PC portatile.

La traduzione dell'intervista all'ingegnere della divisione cinese di Epic Games, ormai disponibile presso diverse fonti nonostante il filmato originale sia stato rimosso, probabilmente proprio per via di dichiarazioni incompatibili con un accordo attualmente in essere fra il team di sviluppo e Sony, racconta un'altra storia.

Questa persona sostiene infatti di aver fatto girare la demo di Unreal Engine 5 sul proprio laptop alla stessa risoluzione di PlayStation 5, 1440p, ma ottenendo performance superiori, pari a 40 frame al secondo contro i 30 della nuova console.

Sappiamo che l'Unreal Engine 5 sarà scalabile e compatibile praticamente con tutte le piattaforme, incluso Nintendo Switch. Il fatto che la demo possa girare anche su PC, dunque, non dovrebbe creare alcuna perplessità, sebbene Epic Games abbia parlato di efficienza e integrazione della console Sony nello sviluppo stesso della dimostrazione.

Possiamo insomma dedurre che la demo sia stata mostrata solo su PS5 unicamente per via di accordi promozionali, che l'ingegnere appena citato abbia sbagliato a rivelare di averla fatta girare su PC (in virtù proprio di quegli accordi) e che probabilmente sarebbe possibile farla funzionare anche su Xbox Series X.

La questione di fondo però è un'altra: il termine "laptop" potrebbe magari dare l'idea di una macchina prevalentemente da ufficio, poco potente, ma in realtà il PC utilizzato per far girare la demo dell'Unreal Engine 5 sembra fosse equipaggiato con una scheda video NVIDIA RTX 2080.

Un portatile del genere costa più di 2.000 euro, il che significa fondamentalmente due cose: la prima è che il tempo in cui le console potevano superare le prestazioni di un PC è ormai lontano; la seconda è che tuttavia, a parità di prezzo, non c'è storia e le console sono sostanzialmente più potenti.

Una verità che PS5 e Xbox Series X non faranno altro che ribadire, offrendo per circa 500 euro un'esperienza visiva che sulla piattaforma Windows sarà possibile ottenere solo per una somma come minimo tre volte superiore.