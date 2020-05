Twitch Prime regala Fatal Fury Special, Pulstar e altri 20 giochi SNK durante l'estate

Più avanti, durante l'estate, saranno messi a disposizione anche Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 e King of the Monsters.

I giochi saranno disponibili solo per un periodo limitato, ma una volta riscattati saranno vostri per sempre. Twitch Prime si aggiunge ai tanti produttori e publisher di videogiochi che hanno regalato i loro giochi in questo periodo difficile per tutti. Uno su tutti l'Epic Games Store, che questa settimana regala Civilization 6.

Riscatterete i 22 giochi SNK?