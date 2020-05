Civilization 6 gratis su Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratuito

Civilization 6 è disponibile gratis su Epic Games Store: lo strategico sviluppato da Firaxis Games è il nuovo gioco gratuito offerto dalla piattaforma digitale.

Vengono dunque smentite le ipotesi secondo cui sarebbe dovuto essere The Witcher 3: Wild Hunt il gioco gratis della settimana, ma c'è poco da storcere il naso: ci troviamo comunque di fronte a un prodotto di grande spessore e qualità.

Per caricare Civilization VI vi basterà visitare questa pagina ed effettuare l'accesso ricordandovi, se ancora non l'avete fatto, di attivare l'autenticazione a due fattori su Epic Games Store.

Civilization VI offre nuovi modi per interagire con il mondo, espandere il proprio impero sulla mappa, sviluppare la propria cultura e competere con i più grandi leader della storia per plasmare una civiltà in grado di superare la prova del tempo.

Osserva le meraviglie del tuo impero dispiegarsi grandiosamente sulla mappa. Ogni città occupa più caselle ed è possibile personalizzarne lo sviluppo per sfruttare al meglio le caratteristiche del territorio.

Sblocca potenziamenti per accelerare il progresso della tua civiltà attraverso la storia. Per progredire più velocemente, usa le tue unità per esplorare, sviluppare il territorio e scoprire nuove culture.

Le interazioni con le altre civiltà evolvono nel corso del gioco, dai primi rapporti primitivi, quando la guerra fa parte integrante della vita, alle complesse alleanze e ai negoziati verso la fine della partita.

Perfezionando il concetto che limita lo spiegamento degli eserciti a una sola unità per casella, le unità di supporto ora possono essere associate ad altre, per esempio il supporto anticarro con la fanteria, o un guerriero con un gruppo di coloni. È anche possibile combinare truppe simili per formare potenti "corpi" militari.

Oltre alle tradizionali modalità multigiocatore, potrai cooperare o competere con i tuoi amici in una grande varietà di sfide progettate per essere completate facilmente in una singola sessione di gioco.

Civilization VI offre ai vecchi appassionati nuovi modi di costruire e sviluppare le civiltà aprendo la strada che porta al successo. Accurati tutorial presentano gradualmente i concetti di gioco ai nuovi giocatori per facilitarne i primi passi.