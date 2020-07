Sword Art Online: Alicization Lycoris, la nostra recensione

Tra narrativa e gameplay

Come vi avevamo già anticipato nell'anteprima, a livello narrativo Alicization Lycoris si divide in due grosse parti: la prima che segue pedissequamente l'arco narrativo di Alicization (i primi 24 episodi) e la seconda che offre contenuti inediti. Gli amanti dunque delle vicende di Kirito (di cui vestiremo i panni) nell'Underworld, il suo rapporto stretto con Eugeo e le dinamiche con Alice saranno tutte presenti e dunque come dicevamo in precedenza, i conoscitori dell'opera a cui fa riferimento si ritroveranno immersi in un contesto che li farà sentire a casa senza troppo badare a ciò che come JRPG viene proposto.

La seconda parte che invece propone contenuti inediti (a dir la verità neanche troppo ispirati e originali) e che dovrebbe esaltare le caratteristiche da gioco di ruolo di stampo giapponese fallisce clamorosamente il suo intento enfatizzando, se possibile, tutti i difetti del titolo. Fin quando l'opera originale sorregge il lato tecnico, dando la possibilità ai giocatori di "interagire" con la storia che li appassiona, il titolo rimane su un livello sufficiente nonostante i difetti. Quando queste fondamenta cedono il passo a una narrativa inedita, a nostro modo di vedere manca un appiglio a cui aggrapparsi per sopperire a tali problematiche.

E proprio la struttura da JRPG di Alicization Lycoris è una grande incognita. La struttura è classica in maniera disarmante, le mosse a disposizione sono diverse, non solo gli attacchi normali e potenti, il salto e la schivata ma anche le abilità speciali legati alla pressione di uno dei tasti dorsali e uno dei tasti frontali. Kirito ci è sembrato abbastanza completo nell'utilizzo di attacchi a lungo e a corto raggio, quello che ci ha un po' interdetto è l'eccessiva legnosità del personaggio e tutto sommato neanche spiacevole da utilizzare. Così come la caratterizzazione degli altri personaggi è in fin dei conti coerente e ben amalgamata offrendo diverse possibilità. Nell'ottica dunque di una visione conservativa di ciò che Sword Art Online è, non c'è molto da dire: Alicization Lycoris è un titolo in continuità con la visione della serie. Ma questo è sufficiente? In un periodo in cui si può e si deve, sopratutto in questi prodotti, cercare un guizzo ricco di brio perché non provare a osare di più per arrivare anche a chi troverebbe interessante affacciarsi alla serie. Il più grande problema tecnico del gioco rimane comunque la telecamera.

Già in fase di anteprima vi avevamo raccontato di come sia nei combattimenti in campo aperto sia nelle boss fight, la telecamera fosse un ostacolo in più per i giocatori e purtroppo la questione non solo è rimasta ma è stata anche amplificata da svariate situazioni in cui ci siamo ritrovati ad avere più di un grattacapo dipendente dalla telecamera e dall'input lag. Sì perché se nell'anteprima pensavamo che questo problema fosse legato semplicemente alla build provata e alla boss fight testata, con nostra spiacevole sorpresa l'annoso problema riguardante i comandi si è presentato in maniera continuativa durante tutta la nostra esperienza. Bandai ha confermato che la situazione verrà sistemata in un prossimo futuro con una patch, ma per ora tant'è.