PlayStation Store: Ghost of Tsushima e Rocket Arena

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store include l'ultima grande esclusiva per PS4, Ghost of Tsushima, ma anche la divertente azione multiplayer di Rocket Arena

Questa settimana su PlayStation Store fa il proprio debutto l'ultima grande esclusiva per PS4, Ghost of Tsushima, ma c'è spazio anche per la divertente azione multiplayer di Rocket Arena. Non è tutto: Bloodstained: Curse of the Moon 2 ci proietta nuovamente nell'azione in stile retrò diretta da Koji Igarashi, mentre il twin stick shooter Neon Abyss prova a interpretare il dungeon crawling in maniera differente.

Ghost of Tsushima Realizzato dagli autori di inFAMOUS: Second Son, Ghost of Tsushima (69,99 euro) racconta della prima invasione mongola dell'Isola di Tsushima, avvenuta nel 1274. Protagonista della storia è Jin Sakai, un samurai sconfitto e ridotto in fin di vita dall'esercito nemico mentre i suoi amici vengono uccisi e il suo villaggio depredato: per vendicarsi, tornerà nei panni del Fantasma e cambierà il proprio approccio al combattimento. Caratterizzato da uno splendido open world che punta a riprodurre i suggestivi panorami e le atmosfere dell'ambientazione medievale giapponese, il gioco mette in campo un sistema di combattimento che miscela diverse meccaniche, fra cui quella del freeflow, soffrendo però di alcune inspiegabili mancanze che si estendono anche all'intelligenza artificiale e alla varietà delle missioni.

Rocket Arena Prodotto da Electronic Arts nella linea EA Originals, Rocket Arena (29,99 euro) è un third person shooter a base competitiva in cui potremo dar vita a spettacolari scontri tre-contro-tre, scegliendo il nostro personaggio da un roster in continua espansione e imparando a utilizzarne al meglio le abilità speciali così da creare la nostra personale strategia durante le partite. La peculiarità del gioco risiede appunto nell'uso dei lanciarazzi, armi in grado di creare dinamiche molto particolari e di rendere i match ancora più frenetici, mentre utilizziamo speciali rampe per spiccare ampi balzi e centrare i nostri avversari a mezz'aria. A nostra disposizione quattro differenti modalità PvP, ma anche una stipulazione cooperativa in cui bisogna affrontare dei bot.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 Nuovo episodio della serie action platform in stile retrò diretta da Koji Igarashi, Bloodstained: Curse of the Moon 2 (14,99 euro) miscela sapientemente una grafica in pixel art che omaggia i grandi classici dei primi anni '90 e un gameplay moderno e appassionante. Nel gioco controlliamo Zangetsu, uno spadaccino orientale determinato a eliminare i demoni che sono stati evocati da alcuni malvagi alchimisti. Il guerriero non sarà tuttavia solo nella sua missione, bensì incontrerà lungo il cammino diversi personaggi che diventeranno giocabili, ognuno dotato di abilità peculiari che potremo sfruttare per ottenere la vittoria finale. L'esperienza di Curse of the Moon 2 include inoltre, per la prima volta, una modalità cooperativa in locale per due partecipanti.