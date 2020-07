Ghost of Tsushima, un altro update prima del lancio: sistemerà i sottotitoli?

Ghost of Tsushima riceverà un altro update prima del lancio, e stando al changelog dell'aggiornamento 1.04 è possibile che gli sviluppatori abbiano sistemato il problema dei sottotitoli.

Sono infatti state mosse da più parti critiche per i sottotitoli troppo piccoli di Ghost of Tsushima, un inconveniente abbastanza fastidioso, specie qualora si voglia giocare impostando l'audio in una lingua differente dalla propria.

Oltre alla patch del day one da quasi 8 GB, Ghost of Tsushima richiederà insomma anche un ulteriore update, in questo caso di dimensioni molto più contenute.

Nel changelog di parla di apportare miglioramenti generali all'esperienza e, appunto, risolvere alcuni "problemi di localizzazione": oltre ai sottotitoli, è possibile che l'intervento riguardi anche alcuni dialoghi fuori sincrono.

Ghost of Tsushima sarà disponibile a partire da domani, in esclusiva su PS4.