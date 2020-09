Demon's Souls PS5: il multiplayer supporterà fino a 6 giocatori

Il remake di Demon's Souls per PS5 sarà diverso dall'originale non solo sotto il profilo tecnico. Leggendo le informazioni pubblicate sul sito PlayStation, infatti, scopriamo che il multiplayer supporterà da 2 a 6 giocatori, esattamente come Dark Souls 3 e la Dark Souls Remastered.

A quanto pare, quindi, Bluepoint Games ha lavorato in maniera alacre per riprogettare da zero il capolavoro di From Software. L'approdo di Deamon's Souls su PS5, infatti, non aggiornerà il primo souls semplicemente sotto il profilo grafico, ma proverà anche ad aggiornarlo dal punto di vista strutturale.

Il multiplayer, infatti, era disponibile sin dall'originale versione per PlayStation 3, ma era limitato a 4 giocatori. Esattamente come Dark Souls 1 e 2. Solo Dark Souls 3 aveva aumentato quel numero fino a 6 persone contemporaneamente. Esattamente come sembra voler fare Demon's Souls, nel solco di un'altra Remastered, ovvero quella di Dark Souls.

In questo modo, oltre a caricamenti istantanei, risoluzione in 4K HDR e ray tracing, Demon's Souls su PS5 consentirà di collaborare con un maggior numero di persone, oltre che affrontare un maggior numero di invasori.

Siete contenti? Siete tra quelli che approfittano di queste opzioni o per voi i souls sono esperienze da affrontare in completa solitudine?

Sapete quanto peserà su SSD Demon's Souls?