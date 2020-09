Xbox Series X e S: il design è frutto di 3 anni di ricerche e prototipi

Microsoft, in collaborazione con Fast Company, ha svelato diversi dettagli sulla creazione del design di Xbox Series X e S. Le linee minimaliste della next-gen di Microsoft potrebbero far sottovalutare la mole di lavoro che c'è voluta per arrivare a questo risultato. Si tratta, infatti, del culmine di 3 anni di sviluppo, di ricerche e indagini, che hanno dovuto poi fare i conti con la divisione hardware che ha dovuto inserire al suo interno la componentistica necessaria a far girare i giochi.

Il reportage di Fast Company è molto interessante, anche perché accompagnato da una serie di immagini che fanno capire i vari tentativi fatti per arrivare al risultato finale. Un risultato che, non importa che parteggiate per una console o per l'altra, è un vero capolavoro di progettazione. Tanto da spingere Microsoft a mostrare come prima cosa la componentistica interna della sua console.

Essendo il sistema di aerazione il fiore all'occhiello di Xbox Series X e S non stupisce che il design sia partito da questo elemento. In una foto si vedono decine di griglie di forma e dimensione differenti, tra le quali è possibile individuare quelle che sarebbero poi state scelte una volta che la divisione hardware ha dettato e sue necessità.

Una volta apprese le necessità tecniche dei progettisti hardware, il team di designer ha analizzato le postazioni di lavoro di decine di videogiocatori diversi per capire come le console che avevano in mente si sarebbero adattate al salotto dei potenziali clienti.

Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti. Se il design a torre di Xbox Series X ha affascinato un po' tutti, un po' più di ironia è stata fatta sulle forme di Xbox Series S. Chissà se il modello soprannominato "Slice", ovvero una Xbox Series X "tagliata" la metà, sarebbe stato più popolare.

Cosa ne pensate del processo di sviluppo di Xbox Series X e S? Vi piace il design finale? O preferite quello più futuristico di PS5?