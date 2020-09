The Witcher: Lady Gaga nel video 911 omaggia Geralt di Rivia

Grazie al successo planetario della serie di Netflix, The Witcher è diventato un vero e proprio fenomeno globale. La saga polacca, infatti, può ormai dirsi una delle più apprezzate al mondo, non solo da parte dei videogiocatori più incalliti. La riprova? Il fatto che Lady Gaga, senza dubbio una delle pop star più famose al mondo, ha citato Geralt di Rivia e l'universo di Sapkowski all'interno dell'ultimo suo video intitolato 911.

Tra tutti i costumi e gli effetti presenti, non era semplice notare l'omaggio da parte dell'artista di New York. I lineamenti del belloccio del video, infatti, non sono esattamente quelli di uno strigo, ma il medaglione ha tradito la sua vera professione: il cacciatore di mostri. I sempre vigili Social Manager di CD Projekt RED hanno colto la citazione e hanno risposto con un cortese "benvenuta nella famiglia, witcher".

A distanza di poco anche l'account Xbox è intervento nella conversazione, modificando un paio di strofe di Poker Face, una delle canzoni più celebre di Lady Gaga, in modo che fossero perfette per una partita a Gwent, il gioco di carte contenuto all'interno di The Witcher 3.

Nel caso in cui vogliate vedere il ballerino col medaglione del lupo in azione, vi consigliamo di andare al minuto 2:20 del video qui sotto.

Cosa ne pensate?

Welcome to the family, witcher 😉 pic.twitter.com/ZWQoa6PzVN — The Witcher (@witchergame) September 18, 2020