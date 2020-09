PS Plus Collection per PS5 "non è l'Xbox Game Pass, ma la prossima grande cosa"

Attraverso un retweet, l'ex presidente dei Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, fa sapere che ritiene la PS Plus Collection per PS5 diversa dall'Xbox Game Pass, ma al tempo stesso è "la prossima grande cosa" dell'industria dei videogiochi.

L'ex boss di Sony, ora capo della divisione PlayStation Indies, condivide pienamente un articolo di GamesRadar intitolato, appunto "PlayStation Plus Collection non è l'Xbox Game Pass di PS5, ma la prossima grande cosa". In altre parole i colleghi inglese, sposando la visione di Jim Ryan, che sostiene che la strada di Xbox Game Pass non sia sostenibile per Sony, sono convinti che la scelta di offrire una collezione di 18 grandi giochi in modo "gratuito" a tutti gli abbonati PS Plus sia un approccio più ponderato, sostenibile e sicuramente a vantaggio dei giocatori rispetto all'Xbox Game Pass.

Un punto di vista condiviso al 100% da Yoshida, che pensa che dare ai giocatori PS5 un pacchetto di benvenuto che contiene The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Bloodborne, God of War e Days Gone sia un'offerta assolutamente golosa e che non va ad intaccare un business model consolidato che consente di valorizzare (e monetizzare) nella maniera migliore successi planetari come Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2.

Cosa ne pensate?