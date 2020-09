World of Warcraft: un nuovo film in produzione, con Chris Pratt e Peter Jackson

Activision Blizzard e Legendary Pictures starebbero lavorando ad un nuovo film di World of Warcraft. Il film non sarebbe un seguito diretto della pellicola diretta da Duncan Jones nel 2016, ma sarebbe un reboot in grado di valorizzare meglio la licenza originale. Tra i nomi più caldi intorno al progetto ci sarebbero il protagonista di Guardiani della Galassia Chris Pratt e il regista de Il Signore degli Anelli Peter Jackson.

La casa di produzione, infatti, vuole dare la scossa ad un progetto con grosse potenzialità. Il primo film, nonostante sia stato accolto tiepidamente in buona parte del pianeta, non è stato un totale fallimento al botteghino, anche grazie al buon successo ottenuto in Cina. Ma secondo Activision Blizzard manca ancora qualcosa per poter esprimere tutto il potenziale.

E il qualcosa dovrebbe essere una star "affascinante e carismatica" nel ruolo di protagonista e una mano esperta a dirigere il tutto. Secondo alcuni siti americani, questi due profili sarebbero già stati individuati. Chris Pratt, il simpatico protagonista di Guardiani della Galassia, sarebbe in cima alle preferenze per assumere il ruolo di uno dei protagonisti umani di World of Warcraft.

Il regista de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, invece, è la scelta più ovvia quando si pensa ad un film fantasy dal grande budget e pieno zeppo di stelle, in grado di provare a replicare il successo degli Avengers o di produzioni di questo calibro.

Per il momento, però, si tratta solo di voci di corridoio e i lavori sembrano ancora nelle prime fasi di pianificazione. Nella speranza che le riprese non abbiano gli stessi problemi e gli stessi contrattempi di Warcraft - L'inizio.