PS5: la misteriosa porta sul retro potrebbe essere per un sistema di sicurezza

Osservando le prime foto di PS5 in molti si sono messi ad analizzare ogni minimo dettaglio della console di nuova generazione di Sony. I più attenti, però, si sono accorti di una porta misteriosa sul retro del chassis. Un piccolo foro sopra l'apertura per le ventole, una porta che non è mai stata "giustificata" dal colosso giapponese. Mentre alcuni hanno cominciato a fantasticare sul suo utilizzo, altri dovrebbero aver già risolto il mistero: la porta dovrebbe essere un sistema di sicurezza simile a quello presente sulla maggior parte dei PC portatili, solitamente conosciuto come porta Kensigton.

Questo perchè è stata l'omonima azienda americana a disegnare questo sistema anti taccheggio e i relativi lucchetti. Un sistema comodo e sicuro, che si è imposto velocemente come standard nel mondo della tecnologia. PS5, abbastanza curiosamente, sembra montare uno di questi dispositivi, solitamente integrato all'interno di device come i PC portatili, ovvero oggetti che vengono trasportati e utilizzati per la maggior parte del tempo fuori dalle proprie case.

Nulla di tecnologico e misterioso, quindi, ma solo una funzionalità pensata per rendere più sicure le demo station che sicuramente invaderanno i centri commerciali o i grandi hub nei quali le PS5 saranno posizionare per mostrare al mondo le meraviglie della nuova generazione di console.

O per evitare che il fratello o qualche altro parente porti via la nostra console senza permesso mentre non siamo in casa.