Xbox Series X e S: Microsoft non annuncerà nuove acquisizioni al TGS 2020

Microsoft ha aggiornato il tweet nel quale annunciava che non avrebbe portato al TGS 2020 novità sui giochi next-gen di Xbox Series X e S. Come postilla finale, per smorzare tutte le dicerie di queste ore, ha confermato che durante la sua permanenza in Giappone non saranno svelate nuove acquisizioni.

In maniera piuttosto ironica l'account Twitter di Microsoft ha nuovamente aggiornato il suo messaggio di presentazione della conferenza che terrà durante il TGS 2020. La compagnia americana, infatti, inizialmente aveva dovuto assicurare che non avrebbe fatto nuovi annunci riguardanti giochi Xbox Series X, ma adesso l'argomento di discussione è un altro.

"BTW, non ci saranno notizie di nuove acquisizioni durante lo show" ha scritto in un nuovo aggiornamento l'account di Xbox in risposta al tweet del 2 settembre. In questo modo la compagnia ha voluto stroncare sul nascere le voci che sostenevano che Microsoft avrebbe annunciato l'acquisto di SEGA durante la sua conferenza TGS 2020.

La presentazione di un pad coi colori di Sonic e l'inizio dei preorder di Xbox Series X e S in concomitanza con la conferenza di SEGA al TGS 2020, avevano fatto pensare che la questo clamoroso annuncio fosse imminente. Invece, al momento, sembra che dovremo attendere ancora, se mai andrà in porto questo genere di acquisizione.

Cosa ne pensate? Siete delusi? Quale sarebbe per voi l'identikit perfetto del prossimo studio comprato da Microsoft?