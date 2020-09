PS5 e Xbox Series X venderanno 1,5 milioni di unità nel 2020, ma su eBay vince Sony

Secondo una recente analisi di Colin Sebastian di Baird Equity Research, PS5 e Xbox Series X venderanno negli USA circa 1,5 milioni di unità entro la fine del 2020. La domanda è molto forte, anche se forse quella di PS5 è leggermente più alta, come potrebbe risultare una più massiccia presenza della console di Sony su reseller come eBay, con oltretutto un prezzo di vendita più alto.

"In generale la domanda sarà molto alta e le versioni premium di entrambe le console sono quelle più desiderate dai consumatori," ha scritto Sebastian. Da questa alta domanda l'analista si aspetta che entrambe le compagnie saranno in grado di vendere 1,5 milioni di unità negli USA e in poco più di un mese di tempo.

Queste cifre molto simili, però, potrebbero rappresentare la quantità di console immesse sul mercato americano e non la reale domanda. Analizzando i reseller come eBay, infatti, Sebastian ha scoperto che sulla baia ci sono circa 3000 preordini venduti con un prezzo medio per unità di circa 700 dollari, ovvero il 57% in più del prezzo ufficiale.

I preorder di Xbox Series X e S, invece, sono un migliaio, con un prezzo maggiorato di circa il 50%. Un'indicazione che potrebbe evidenziare come la domanda sia leggermente inferiore per le console di Microsoft.

In entrambi i casi le versioni con disco sembrano essere quelle che vanno per la maggiore. Il 70% dei preorder di PS5 sono per la versione base, che diventano il 95% (80% su eBay) per Xbox Series X. in quest'ultimo caso potrebbe essere legato al fatto che si tratta della console con specifiche tecniche superiori. Ma sembra che i videogiocatori non sembrino ancora così convinti di un futuro completamente digitale.

