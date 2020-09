Terminal Conflict, il provato della beta

A quasi due anni dal suo debutto in versione Early Access, abbiamo provato Terminal Conflict in una versione più matura e più accessibile, negli scorsi giorni arricchita con un corposo update i cui contenuti includono una massiccia campagna con tanto di tutorial dinamico, esteso in parte anche alla campagna cinese. Una risorsa importante per un simulatore strategico a turni che, ambientato nel dopo guerra a incentrato sulla guerra fredda, ci propone un'esperienza non semplice da approcciare. Ma per darci una mano a superare lo scoglio iniziale punta su una forte componente suggestiva che richiama l'immaginario del gioco Guerra Termonucleare Globale di Wargames, mettendoci di fronte a una schermata da PC anni 80 dietro alla quale alberga un'intelligenza artificiale esperta in catastrofi atomiche.

Strategia a ritmo serrato

A differenza dello WOPR di Wargames, l'intelligenza artificiale di Terminal Conflict, acronimo MIRVIN, non corre il rischio di causare la fine del mondo per errore. Anzi, si pone come arbitro o forse come insegnante, visto che non è chiaro se il titolo si ponga come simulazione della realtà o come simulazione di una simulazione computerizzata. Ma questo non è un fattore così importante in una dimensione narrativa che gioca esplicitamente sull'efficace combinazione tra una fantascienza credibile, almeno per l'epoca, e un'epoca storica tanto drammatica quanto ricca di spunti, situazioni e crisi. Perfetta quindi, a prescindere dal suo essere un semplice gioco con un computer o una sfida per l'esistenza dell'umanità, per fare da sfondo a uno strategico ad ampio respiro che tra campagne e scenari ci chiede di gestire la sfida tra il blocco occidentale e quello orientale dal 1946 al 1991, anno della caduta del Muro di Berlino.

Il nostro compito si estende ovviamente all'azione militare, ma lo spostare le unità in una particolare area, ampliando così la nostra influenza o aggredendo unità nemiche, è solo una componente di un titolo che oltre a includere rinforzi, flotte, risorse e linee di rifornimento, ci chiede di prendere decisioni importanti alla fine di periodi di alcuni anni scanditi da una manciata di turni. Purtroppo non è facile capirne la struttura ma è chiaro che se è possibile far passare il nostro turno prima del tempo, non è possibile fermare lo scorrere del tempo in uno strategico che cerca di fondere complessità e ritmo elevato, spingendo più sulla rigiocabilità e sulla tensione drammatica che sulla pianificazione minuziosa di ogni azione. Ma Terminal Conflict ci chiede comunque di pensare, velocemente, per sfuggire all'ombra mezzanotte nucleare, facile da raggiungere con un paio di errori grossolani che mettono fine a una partita che nelle fasi iniziali si conclude con il lancio di un paio di missili balistici.

Diventa quindi importante ottenere vittorie misurate seguendo con attenzione la ricerca, lo spionaggio e le decisioni legate agli 11 teatri in cui è diviso il mondo, fondamentali per mantenere il vantaggio sull'avversario e per resistere arrivando, con il crescere degli arsenali nucleari, a un finale ben più soddisfacente in cui potremmo salvare il mondo o trovarci di fronte a una drammatica ma suggestiva schermata piena di rotte percorse da innumerevoli missili destinati a spedire tutti al creatore. Ma non è l'unica strada per soddisfare le condizioni di vittoria.

Tra l'accumulare punti per ottenere la vittoria anche in caso di tragedia atomica e il cercare un pareggio, ottenibile arrivando al 1991, adesso c'è anche la corsa allo spazio che, scandita da 8 avanzamenti, introduce uno spiraglio di ottimismo in un gioco ben diverso dal lancio, non solo nelle regole rifinite con l'ultimo grosso update, ma nell'intelligenza artificiale che ora è più attenta a evitare agguati ed errori plateali. Inoltre sono aumentate le modalità con l'introduzione del multiplayer classificato, basato sulla medesima formula degli scontri uno contro uno del multiplayer standard.