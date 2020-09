Twitch: uno streamer ha passato più di 1000 ore in live, battendo ogni record

Uno streamer Twitch chiamato GPHustla ha passato in live più di mille ore, rompendo ogni record della piattaforma in quanto a durata di una singola trasmissione. In realtà lo streaming prosegue ancora adesso (siamo oltre le 1050 ore al momento di scrivere questa notizia). Chissà se di tutto questo tempo c'è almeno un momento che meriti di essere ricordato. Comunque sia si tratta di un'impresa notevole, almeno per i tempi moderni (ci si accontenta di poco, ormai).

Naturalmente GPHustla non è stato sveglio per tutto il tempo e non è stato sempre davanti alla telecamera: dovendo dormire e mangiare, spesso si è assentato per andare a fare la spesa o per riposarsi. Anche le pause bagno non sono state incluse nella diretta, per la gioia di tutti.

Considerate che il record precedente per la trasmissione live più lunga di sempre era di 200 ore e apparteneva allo streamer Reecesy. Non era stato fatto molto tempo fa, visto che risaliva a maggio 2020, ma su Twitch certi record durano poco.

Comunque sia GPHustla è contentissimo del suo risultato e ci ha tenuto a farlo sapere al mondo: "Sono ogni giorno più felice. Credo di non volermi più fermare. Voglio vivere su Twitch ed essere ricordato come lo streamer che vive su Twitch. Chiunque, a qualsiasi ora del giorno, fermandosi sul canale di GPHustla deve poterlo trovare live."