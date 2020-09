Fortnite: come ottenere 155 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 29 settembre 2020

Non capita tutti i giorni di poter ottenere 155 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo, la celebre opzione PvE del Battle Royale di Epic Games. Oggi 29 settembre 2020, però, è possibile per davvero: e vi spiegheremo rapidamente come fare, in questa guida.



Tutto ciò che vi serve è un po' di tempo da passare in compagnia su Fortnite Salva il Mondo; cosa ormai impossibile su macOS, purtroppo. I primi 50 V-buck, infatti, vi verranno regalati semplicemente effettuando l'accesso giornaliero, e completando poi la sfida casuale assegnata. In caso di enorme fortuna, guadagnerete addirittura 100 V-buck, e non solo 50, da questa singola missione.



Altri 105 V-buck potranno poi essere guadagnati gratuitamente completando le sfide a tempo limitato di Fortnite Salva il Mondo, che oggi si trovano a Tavolaccia, a Vallarguta e a Montespago. In questo terzo caso vi consigliamo di equipaggiarvi a dovere, perché si tratta dell'area più pericolosa di Salva il Mondo.



Ecco la sfida da completare a Tavolaccia, per ottenere i V-buck gratis di oggi 29 settembre 2020.

Ripara il rifugio; Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23): 30 V-buck come ricompensa