Gazzo Night: Gianluca Gazzoli torna in diretta alle 19 con Aig scream e NBA 2K21

Stasera alle 19 torna la Gazzo Night, lo speciale appuntamento sul nostro canale di Twitch nel quale Gianluca Gazzoli invita i suoi ospiti a parlare un po' di tutto, mentre giocano a NBA 2K21. Star della serata sarà Lorenzo "Aig scream" Pinciroli, basket freestyler, speaker e fondatore della Da Move, una crew promotrice di eventi legati allo sviluppo del ball freestyle.

Le Gazzo Night sono delle dirette davvero speciali che abbiamo organizzato in collaborazione con Cidiverte, NBA 2K21 e, ovviamente, Gianluca Gazzoli. Per chi non lo conoscesse, Gianluca è sia uno dei volti (oltre che delle voci) più note di Radio Deejay, sia un grande appassionato di basket. Sport che porta sempre con sé in giro per il mondo e di cui è un vero e proprio evangelizzatore.

Durante le Gazzo Night, ovviamente, si parla di qualunque cosa, ma soprattutto di pallacanestro a 360°: si va dallo street wear ai campetti, passando, ovviamente, anche per i videogiochi. La collaborazione tra NBA 2K e l'NBA, infatti, è sempre più forte, non solo per la il campionato ufficiale esport, ma anche per l'amore che molte superstar provano nei confronti di questa simulazione, che li porta spesso ad interagire direttamente con gli sviluppatori di Visual Concepts e a fare a gara per essere introdotti in qualche modo nel gioco.

Stasera si parlerà -anche- di tutte queste cose. A partire dalle 19, sul nostro canale di Twitch, saremo in compagnia di Lorenzo "Aig scream" Pinciroli, speaker, freestyler e ambasciatore del basket da strada in Italia e nel mondo. Uno che dà del tu alla palla a spicchi e che sarà bello vedere in azione anche su di un campo da basket virtuale.

Non perdetevi, quindi, questo appuntamento. Ci si vede alle 19 in diretta su Twitch o direttamente qui sotto: