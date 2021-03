PS5: Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Resident Evil Village in un nuovo evento

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato l'evento "Play! Play! Play!" per il 21 marzo, in cui mostrerà Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Resident Evil Village per PS5. Sarà trasmesso in live stream su YouTube e sarà solo in giapponese.

Play! Play! Play! dovrebbe essere sostanzialmente un talk show, ma non è escluso che vengano mostrati nuovi materiali dei due giochi, tra video e immagini. Per il segmento dedicato a Resident Evil Village interverranno il director di Capcom Morimasa Sato, la modella Kayo Satoh e l'attrice Hatsune Matsushima. Per il segmento dedicato a Final Fantasy 7 Intergrade interverranno il producer Yoshinori Kitase, sempre Hatsune Matsushima e Takuya Nakamura.

Resident Evil Village è in sviluppo per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Uscirà il 7 maggio in tutto il mondo. Final Fantasy 7 Intergrade è previsto per il 10 giugno 2021, solo su PS5.