Id software sull'acquisizione di Microsoft: "siamo stati comprati dai migliori"

Marty Stratton produttore esecutivo di Doom Eternal: The Ancient Gods - Part 2, ha dichiarato di essere felice dell'acquisizione di id Software, parte del pacchetto Bethesda, da parte di Microsoft, perché li considera i migliori sulla piazza.

Stratton ha toccato l'argomento in un'intervista rilasciata a Pierpaolo Greco durante una presentazione della nuova espansione di Doom Eternal, condotta prima dell'ufficializzazione dell'acquisizione, in cui alla richiesta di commentare l'avvenimento ha risposto:

La questione Microsoft è davvero esaltante per tutti noi, non potremmo essere più felici. Se devi essere acquistato da qualcuno è sempre importante vedere e apprezzare i suoi successi e obiettivi... e noi siamo stati comprati dai migliori ed è davvero esaltante avere accesso a nuove e differenti risorse, idee inedite, poter condividere quello che stiamo facendo e vedere quello che stanno facendo loro.

Stratton ha poi specificato di non poter dire di più perché, come già specificato, all'epoca l'affare non era ancora chiuso:

Chiaramente non posso dire molto altro visto che l'acquisizione ad oggi non si è ancora completamente conclusa e quindi siamo ancora nella fase che anticipa l'evento: questa è la fase in cui non vediamo l'ora di poter iniziare, ma sono convinto che sarà una fantastica esperienza e tutti nel team la pensano come me.