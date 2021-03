Final Fantasy 7 Remake Intergrade: solo Yuffie giocabile, suo ultimo DLC del gioco

Stando a un'intervista rilasciata dal director Tetsuya Nomura alla rivista giapponese Famitsu, Yuffie sarà l'unico personaggio giocabile del suo DLC in Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Certo, potrà combattere insieme a Sonon contro i nemici (premendo L2), ma il suo compagno di lotta non sarà controllabile direttamente.

Per il resto in Episode Yuffie vedremo delle nuove summon e delle nuove Materia. Si tratta inoltre dell'ultimo DLC pianificato per il gioco, concluso il quale il team di sviluppo si concentrerà sul secondo episodio del remake, che a questo punto è probabile esca tra qualche anno. I prossimi DLC usciranno per quest'ultimo.

Nomura ha anche voluto chiarire il perché dell'esistenza di Episode Yuffie: in origine il team di sviluppo intendeva Final Fantasy VII Remake Intergrade come un modo per prepararsi a lavorare su PS5 e non intendeva quindi l'episodio come un DLC. Di base è stato un modo per imparare a conoscere l'hardware, prima di addentrarsi in progetti più grossi.

Dalla stessa intervista a Nomura, sono arrivate anche delle brutte notizie per quelli che aspettavano Final Fantasy VII Ever Crisis per sistemi mobile.