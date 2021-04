Baldur Gate 3: cambiamenti alla storia prima del lancio, anche nella prima area

Baldur's Gate 3 andrà incontro a cambiamenti importanti per quanto riguarda la storia prima del rilascio della versione 1.0, oltre a numerosi altri miglioramenti previsti per l'atteso nuovo capitolo dell'RPG in lavorazione presso Larian Studios e già disponibile in accesso anticipato.

Come è noto, Larian ha optato per un approccio diverso dal solito con Baldur's Gate 3, proponendo il gioco in accesso anticipato ancora in forma lontana da quella definitiva, dunque soggetto a cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la storia. Nonostante tutta la prima area sia già disponibile, per un totale di circa 20-30 ore di gioco, anche questa subirà degli importanti cambiamenti nel prossimo futuro.

Prima dell'uscita della versione 1.0 di Baldur's Gate, ovvero quella "completa", gli sviluppatori hanno in programma diverse aggiunte e miglioramenti anche alla storia della prima area, ovvero quella che in molti hanno già esplorato in accesso anticipato.

Il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha infatti riferito che ci sono alcune parti di storia che verranno inserite anche nella prima area, andando a modificarla e ampliarla rispetto a quanto visto finora, il tutto prima del lancio del gioco. Questo significa, di fatto, che coloro che hanno già concluso gli elementi di storia disponibili nell'early access non hanno effettivamente una visione completa degli eventi della prima parte.

"È interessante vedere ciò che i giocatori scrivono sulla prima area di Baldur's Gate 3 e conoscere la loro opinione, specialmente sapendo che ci sono altre cose in arrivo", ha affermato Vincke in un'intervista pubblicata da Destructoid, facendo capire che diversi aspetti della narrazione e anche la caratterizzazione di alcuni personaggi o lo svolgimento di alcuni eventi potrebbero subire delle variazioni importanti nella versione definitiva.

Nel frattempo, la patch 4 di Baldur's Gate 3 è stata messa a disposizione a fine febbraio col Druido e tanti miglioramenti, in attesa di conoscere una data di uscita precisa per la versione 1.0 dell'RPG.